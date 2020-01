Paz Padilla le echa la bronca a Anabel Pantoja por «intoxicarse»

Anabel Pantoja ha hecho enfurecer a Paz Padilla. Hace unos días, la joven publicaba un video en su cuenta de Instagram en el que se mostraba muy animada después de haber ingerido «agua con misterio». La publicación no fue del agrado de la presentadora, quien no dudó en echar en cara a la joven su conducta.

«Hay muchas maneras de pasárselo bien sin intoxicarse»

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales unas imágenes en las que se la veía algo animada, cantando y bailando, durante la noche de Reyes. Su publicación no le gustó nada a su compañera Paz, que le echó en cara lo que ella consideraba un error.

«No he matado a nadie. Hay que divertirse de muchas maneras. ¡A ver si me van a identificar de una manera que no soy!», se defendía Anabel. «Yo no he dicho que tengas un problema, que es un problema grave. Pero hay ciertas cosas que se deben evitar», le decía la gaditana. «Tienes que ser consciente de que eres muy popular y que eres un ejemplo para muchos. Tienes que saber las cosas que cuelgas. Hay muchos chavales jóvenes y hay que hacer una labor social».

«No estaba intoxicada», aclaraba la colaboradora. «Sí lo estabas», matizaba Paz. «Tampoco hice nada malo, me contenté y lo único que hice fue irme a mi casa, me puse a cantar y no hice daño a nadie», añadía la sevillana.

Paz insistía en su bronca a Anabel: “Como presentadora tengo que decir que lo que hiciste no es recomendable. Hay muchas maneras de pasárselo bien sin intoxicarse». Finalmente, Anabel Pantoja pedía disculpas.