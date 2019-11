Paz Padilla finge un desmayo en directo y enfada a sus compañeros

La presentadora ha gastado una broma a sus compañeros de 'Sálvame'. Ha fingido un desmayo en pleno directo y su gesto no ha gustado a sus colegas.

Paz Padilla ha protagonizado una de las anécdotas más divertidas de ‘Sálvame’. La presentadora ha acaparado toda la atención y, por unos momentos, ha preocupado a sus compañeros.

Intensidad en el plató de ‘Sálvame’

En la emisión de ‘Sálvame’ del pasado 28 de noviembre, los colaboradores comentaban una información que había llegado a la redacción del programa, relativa a la deslealtad de un conocido personaje a su mujer. Todos especulaban con el contenido de las fotografías realizadas al famoso en cuestión, pero sin revelar su identidad. Cada uno tenía un nombre en su cabeza. Kiko Hernández escribía un nombre en un papel.

Ha sido entonces cuando Paz Padilla se ha lanzado a su compañero con la intención de quitarle el papel y poder leer el nombre que había escrito en él. Después de un intenso forcejeo, el colaborador se lo ha arrancado de las manos. Incluso ha hecho el amago de metérselo en la boca.

Un desmayo fingido

La gaditana cayó en el suelo de un plumazo. Y todos pensaron que había sufrido un desmayo. En cuestión de segundos tenía a varios de sus compañeros a su alrededor, pendientes de lo que le sucedía. Pero se trataba de una broma. ¡Había fingido un desmayo!

Lesionada tras su forcejeo con Kiko

La ocurrencia acabó enfadando a los colaboradores. Y el incidente acabó pasando factura a Paz Padilla, que se lastimó la mano derecha en su lucha por arrebatarle el papel a Kiko. «Me ha roto el dedo y no me he enterado», se quejaba.