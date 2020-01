La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, se está haciendo un hueco en la pequeña pantalla. Este viernes realizaba un discreto debut en un plató de Mediaset como colaboradora del debate de ‘La isla de las tentaciones’. Con tan solo 19 años, los proyectos no le faltan. Ahora, Mila Ximénez ha confirmado que tiene algo importante entre manos con la joven.

La exmujer de Manolo Santana aseguraba que próximamente saldrá a la luz un proyecto suyo en el que Alejandra también va a colaborar. Se trata de un trabajo, que no tiene nada que ver con la televisión, y que descubriremos en breve, a finales de este mes de enero. «Vamos a coincidir pero yo no lo he pedido», añadía. «Es un proyecto mío y me he encontrado con que ella va a colaborar en él», reconocía.

Alejandra, clave en el distanciamiento entre Mila y Terelu

Cabe recordar que la joven ha sido una pieza fundamental en que la amistad de Mila con su madre se enfriara. Unas duras declaraciones de la colaboradora de ‘Sálvame’ sobre la joven -a quien criticó por haber dicho que no le gustaba la televisión que se hace ahora-, no gustaron a Terelu y provocaron una enemistad. ¿Será esta una oportunidad para reconciliarse, por fin?