Mila Ximénez ha revelado en ‘Sálvame’ que la exmujer de Kiko Matamoros, Makoke, le debe dinero. Según la sevillana, se trata de un préstamo de 8.000 euros que la colaboradora de ‘Viva la vida’ no le ha devuelto aún.

Mila, sobre Makoke: «No hay manera de cobrarle»

El programa arrancaba con una advertencia a los colaboradores: uno de ellos debe dinero a alguien muy conocido. Jorge Javier Vázquez preguntó a todos y cada uno de los profesionales del programa si tenían deudas pendientes. O si, por el contrario, alguien les debía dinero a ellos. Fue así como los tertulianos fueron contando, con todo lujo de detalles, en qué estados se encontraban sus respectivas cuentas.

Belén Esteban admitía haber dejado «más de 60.000 euros» a personas de su entorno. Una de ellas, Raquel Bollo, a la que en el pasado prestó 12.000 euros y también se los reclamó en el programa. Algo que aún lamenta haber hecho. «Me arrepiento, me pesa mucho haberlo contado ya lo sabe ella. La culpa fue mía, me arrepentiré toda mi vida», reconocía.

Otros colaboradores, como Lydia Lozano, también explicaban que han ayudado a diferentes amigos hasta un total de «dos millones de pesetas» (unos 24.000 euros). Algunos le han devuelto las cantidades entregadas. Otros, por el contrario, «me lo han devuelto. Pero es que la gente se olvida», se lamentaba.

«Dulce también me debe dinero»

Cuando llegó el turno de Mila, no dudó en afirmar en pleno directo quién tiene cuentas pendientes con ella. «La exseñora de Kiko Matamoros me debe 8.000 euros y no hay manera de cobrarle. Estoy esperando. Como está trabajando, espero que me lo dé». Pero aún hay más. Porque otra persona a la que ha ayudado económicamente también parece retrasarse en el pago. «Dulce también me debe dinero», espetaba.