4 "Mucha gente se ha identificado conmigo"

La colaboradora cree que su éxito en ‘GH VIP 7’ se debe al hecho de haber sido ella misma. «La gente que lo ve algo vio en mí que yo me sentí súper agradecida. O me vieron débil o vulnerable. Cada semana me salvaban y me daba un chute de autoestima. Mucha gente se ha identificado conmigo en cuanto a los miedos».