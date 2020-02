3 Reconoce que no ve 'Sálvame'

A pesar del buen rollito de María Teresa en el programa, ha reconocido que no ve ‘Sálvame’. «Tengo que cuidar mi salud y por salud no os veo. Desde que pasó lo que pasó dije que no quería que se metieran con él. No lo veo porque no me gusta que se metan con él. La inmensa mayoría de las cosas no son verdad».