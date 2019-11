7 Carmen Borrego se sincera sobre sus compañeros de ‘Sálvame’

El pasado 3 de noviembre, la hija de María Teresa Campos arremetía contra sus excompañeros de ‘Sálvame’ en el programa de Emma García. «Estas personas que no son mis amigos, no les caigo bien», decía. «Haga lo que haga me van a criticar. A mí también me caen muy mal«.

