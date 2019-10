La guerra mediática entre Rosa Benito y Belén Esteban empieza a afectar a terceras personas. Ahora es el turno de María Patiño, que también carga contra la que fuera colaboradora de televisión durante tanto años y ahora reniegue de su paso por ‘Sálvame’. Rosa Benito está en el punto de mira de los colaboradores del programa. ¿Qué ha pasado?

La confesión de Belén Esteban sobre Rosa Benito

Ahora Rosa Benito trabaja en ‘Ya es mediodía’ por lo que todavía se encuentra con sus excompañeros por los pasillos de Mediaset. Según Belén Esteban, Rosa «les pediría a los de maquillaje que se dieran prisa para no coincidir con ninguno de otros compañeros».

Otra vez ha vuelto a salir el tema de los tuits en el que Rosa Benito daba ‘me gusta’ a unos comentarios metiéndose con Belén Esteban. Ahora, es el turno de María Patiño que habla de su relación actual con la ex de Amador Mohedano: «Hace menos de un año yo estaba y se levantó y me abrazó titiritando como si viera a la Virgen María«, comienza diciendo.

María Patiño estalla cotnra Rosa Benito

«¿Pero por qué me abrazas? ¿para qué me besas si no me aguantas? Y lo entiendo. Rosa (refiriéndose a la Benito) no me tiene que querer. Sí que creo que deberíamos respetarnos. Las dos. Pero que yo insisto. Los abrazos, abrazada, casi con lágrimas en los ojos… no lo entiendo», continúa explicando.

«Ella (haciendo alusión a Rosa Benito) sigue en una guerra que yo no entiendo. Ella dice que está en la mejor etapa de su vida y en la etapa dorada. Puede decir libremente lo que quiera. Lo comparto. Se siente muy a gusto en el programa donde colabora. Me parece maravilloso», ha seguido diciendo uno María Patiño cada vez más enfadada con toda la situación de Rosa Benito.

«Se siente una mujer liberada e independiente. Yo te juro que me pongo de rodillas. Pero deja de escupir. ¿Sabes qué pasa? Que yo no me voy a quedar callada y entonces, de repente, nosotros somos los malos y ella la buena», ha sentenciado en un monólogo en el que Paz Padilla no podía quitar la mirada.