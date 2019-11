7 «Me gusta discutir mirando a los ojos»

«No sé si soy mejor persona. No quiero estar por encima del personaje… Me he dado cuenta de que ella se defiende muy bien en esta manera de comunicarnos. Me gusta discutir mirando a los ojos. Discutía con Terelu y éramos capaces de irnos juntas después de tener discusiones muy fuertes». Así comenzaban las declaraciones de la gallega, cansada ya de la guerra dialéctica que mantiene con la excolaboradora desde los platós de televisión.

