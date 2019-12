«Desde que desembarcó aquí Isabel Pantoja hay unos lametones de traseros que flipas, entre ellos, están los de Lydia Lozano«, espetaba Kiko Hernández a su compañera en ‘Sálvame’. Una acusación que ha hecho estallar a la periodista quien entre lágrimas se mostraba muy dolida por este comentario que ha surgido a raíz de la defensa de Anabel Pantoja a favor de Mila Ximénez en ‘GH VIP 7’.

«No tenéis ni puñetera idea de la amistad que yo tengo, lo tenéis que cuestionar todo, sois patéticos», reaccionaba. Kiko y Lydia se han enzarzado en una acalorada discusión en la que el colaborador le ha recordado lo siguiente: «Pero si has puesto a parir a su tía, a Kiko Rivera, a la niña…». Mientras que Lydia, desencajada solo podía decir lo siguiente: «Por eso lo valoro, he puesto a parir a la tía y sigue siendo amiga mía».

Kiko Jiménez volvía a cargar contra Lydia: «No me creo esa amistad». La sobrina de la tonadillera insistía en que nadie tenía que hacerle la pelota. Nuevamente Kiko se interesaba por si le había pedido ir a su boda. Esta negaba que lo hubiera hecho y ante la pregunta de la presentadora, Carlota Corredera, sobre los invitados al enlace, Anabel contestaba lo siguiente: «Todavía no he hecho la lista de invitados».

Después de tres meses de reality, la salida de Mila Ximénez de la casa de Guadalix de la Sierra está cada día más cerca. Por ello, Kiko achacaba la actitud de sus compañeras a esta circunstancia: «Parece que ahora queremos que parezca que siempre la hemos apoyado», afirmaba rotundo.