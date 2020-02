Hace unos días, Lydia Lozano era advertida en directo por su compañera Carlota Corredera: «Te han engañado, alguien quiere hacerte daño». La credibilidad de la periodista quedaba en entredicho como consecuencia de una información que daba en ‘Sálvame’ y que tenía que ver con una conversación «nada amigable» a través del whatsapp entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Un tema bomba que sigue candente, esta vez en ‘Sábado Deluxe’: «Te la están colando», le decía Antonio David Flores. «Siento que me ha traicionado», añadía.

El colaborador negaba que su hija hubiese retomado el contacto con su madre: “Estás alimentando algo que es mentira, es falso”, afirmaba rotundo. Algo que también desmentía una de las partes afectadas, Rocío Flores, quien llamaba en directo al programa: «Jamás se lo ocultaría a mi padre».

«Es totalmente incierto»

“Yo respeto tu trabajo como periodista, Lydia, pero la información que estás dando no es cierta”, explicaba la joven. Quería dejar claro que de haberse producido esa sonada conversación, no tendría ningún problema en revelar el tema: «Es totalmente incierto. Nunca he entrado, pero estáis cuestionando la verdad de mi padre y no es justo”.

Visiblemente afectada por este episodio, Lydia demostraba a María Patiño en privado que había contrastado la información, pero la contundencia de Rocío Flores hacía dudar a la audiencia. De nuevo, la periodista es cuestionada en su trabajo y el fantasma del pasado vuelve a su vida.