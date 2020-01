1 Jorge Javier quiere a Terelu en el plató

El diálogo en directo entre Jorge Javier continuaba. «Muy mal te debieron dar la copa», añadía el de Badalona. «Sí, me sentí fatal. He dio al sitio a decir que me den un par de copas. A ver cuándo vienes a tomártelas conmigo, que vives muy cerca». Fue entonces cuando Jorge Javier le pidió delante de millones de espectadores que regresara al programa. «Que tú quieres que vuelva, ya lo sé. No sé si porque me quieres o porque no me quieres nada», decía la comunicadora.