Kiko Matamoros podría quitarle el trabajo a Lydia Lozano. La colaboradora ha revelado en ‘Sálvame’ que no asistirá el próximo viernes 31 de enero al debate de ‘La isla de las tentaciones’. Y ha anunciado que su sustituto será el ex de Makoke.

Matamoros se sentará en el debate de ‘La isla de las tentaciones’

En ‘Sálvame’, los colaboradores han comentado que Kiko Matamoros le ha levantado un trabajo a Lydia Lozano. La periodista no se sentará en el plató del debate de ‘La isla de las tentaciones’. Ha participado en los dos anteriores, pero justo mañana no podrá ir. En su lugar irá su colega.

«Mañana voy a estar mala», anunciaba Lydia. «Como sea tu suplente, no voy», le respondía Matamoros. Lydia, sin revelar el motivo por el que se ausentará en el espacio que presenta Sandra Barneda, le dijo: «Tú sabes mucho de tentaciones».

«¿Cómo sabes que mañana vas a estar mala a las diez de la noche?», quiso saber el colaborador. La madrileña no dio más detalles. Se limitó a decir que la productora del programa no le dejaba participar en el debate.

La colaboradora, para eludir las preguntas, lo ha animado a ponerse en contacto con el director para que él le explicara todo. «Voy a llamar a Raúl (Prieto), porque esto ya es una cuestión importante», declaraba Matamoros. Tras la llamada comprobó que, en efecto, él será quien acuda al debate en vez de Lydia.

El padre de Diego Matamoros comentó que no le importaría trabajar en ‘La isla de las tentaciones’, pero «nunca participaría» en el ‘reality’. «Para mí no sería digno. No me veo en un juego de esos porque me sentiría mal por mí. No porque lo vea todo el mundo. Tengo confianza absoluta en mí mismo. En mi pareja confío plenamente. Yo ya no estoy para dar tanto contenido. No es por un tema de confianza: es que no me gustaría jugar con mi pareja a eso. El programa me encanta y el formato me parece lo más», apuntaba.

¿Se ha quedado Lydia sin trabajo o es que la cadena le ha encomendado una misión especial? ¡Dentro de 24 horas se despejarán todas las dudas!