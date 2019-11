Las quejas de María Patiño sobre Omar Montes, ¿está obsesionado con ella?

María Patiño tiene muchos de seguidores. Solo en su cuenta de Instagram, los ‘followers’ se suman por millares. Pero uno de ellos parece obsesionado con ella. Al menos, es lo que ha dejado caer la colaboradora en ‘Sálvame’. Se trata de Omar Montes, que no para de enviarle mensajes y escribir comentarios a sus publicaciones en redes sociales.

Omar Montes, fan de María Patiño

El ex de Chabelita Pantoja es fan de María Patiño. A la vista de los ‘likes’ y opiniones que comparte en las redes sociales de la colaboradora, no hay duda de que la admira. A tanto llega su fascinación por la gallega que satura su cuenta de Instagram con mensajes y palabras muy sugerentes.

Los piropos del ‘iluminati’ a la colaboradora

El ‘iluminati’, fiel seguidor de la gallega, publica comentarios como: «¡Guapa!», «¡Qué carita!», «¡Qué carita de ángel!» o «¡Qué piernas más bonitas, María!». Sus piropos llegan a ser, en algunas ocasiones, de índole sexual. «¡Qué fantasía con esas gafas!», «¡Qué fantasía baby!» o «¡Qué fantasía, qué suerte tiene su marido!», le ha escrito.

Se siente «incómoda»

Pero esta ristra de halagos, lejos de contentar a María Patiño, la hacen sentir inquieta. «Me siento incómoda. Me gustaría que me tratase como yo lo trato yo», ha explicado la presentadora de ‘Socialité’ el pasado 6 de noviembre.

Omar, a Patiño: «No te enamores, excepto de mí»

La colaboradora asegura que Omar no solo le escribe cosas como «No te enamores, el amor es una trampa. Excepto de mí» en Instagram. También le manda mensajes privados. «Él me escribe por privado en Instagram y cuando viaja me pone de todo, me dice a dónde va…». Una actitud que empieza a chirriarle a la periodista.

El ex de Chabelita le echó la caña a Patiño en ‘Sábado Deluxe’

Lo cierto es que Omar nunca ha ocultado que María Patiño le hace mucha gracia. En una visita reciente al ‘Deluxe’ le tiraba la caña y le decía ante millones de espectadores: «Siempre has sido mi debilidad».

«Me siento un poco cohibida»

Pero la anécdota televisiva parece haberse convertido en una especie de costumbre en las redes sociales. «No lo he tomado como una obsesión. No se excede de lo que habéis visto. No me ha faltado el respeto ni me he sentido intimidada. Pero verlo todos los días ahí… me siento un poco cohibida», ha asegurado Patiño.

La periodista quiere hablar del asunto en privado con Omar

La colaboradora ha dejado claro que desea aclarar este asunto personalmente con el ganador de ‘Supervivientes 2019’. «Se lo diré en privado. Es algo que hablaré con él en persona. No me atrevía a hacerlo por mensajes por si se podía llegar a utilizar…».

«Omar es muy juguetón»

«Me puede ver como su madre y como su abuela incluso», ha apuntado Patiño. «Hay mujeres mayores que todavía ponemos a los chavales muy….». Para zanjar la cuestión, ha querido dejar claro que «en el caso de no tuviera pareja, las obviedades me aburren. Y lo fácil también. No quiero quedar como una creída estúpida. A lo mejor es un juego de Omar. Omar es muy juguetón».

