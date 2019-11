2 Kiko Hernández, su acompañante

Belén no irá sola a la gala. Irá acompañada de su compañero y amigo Kiko Hernández. «No tuve ninguna duda en quién sería la persona que me acompañaría«, decía cuando comunicó su decisión. El colaborador no pudo reprimir las lágrimas al saber que su colega le había elegido. «Hace mucho que no me emocionaba, estoy emocionado porque sé que es un premio muy importante. Has valorado todas las tardes que hemos estado aquí, te has quedado con las buenas tardes y va a ser un honor acompañarte e ir cogido de tu brazo», explicaba.

