Kiko Matamoros ha sacado toda la artillería para cargar contra su nuera, Estela Grande. En ‘Sálvame’, el colaborador se ha reafirmado en sus opiniones respecto a la mujer de su hijo Diego tras su encuentro con John Vázquez, primo de la modelo, en el plató del programa.

«Yo de Estela no he hablado mal hasta que ha salido roneando con un cateto»

Los rumores entre una posible ruptura entre Estela y Diego son cada vez más fuertes. Por este motivo, John Vázquez, primo de la joven, ha visitado ‘Sálvame’. Quería defenderla y aclarar su relación con su marido. Poca tregua le ha dado Matamoros, que ha dejado clara su postura. «Yo de Estela no he hablado mal en mi vida hasta que ha salido roneando con un cateto. El que incita soy yo, no la señora que se mete en un reality e incita esto», recordaba el colaborador.

John le ha echado en cara a Kiko que contase que la pareja rompió poco antes de que Estela entrara de nuevo en la casa de Guadalix para participar en ‘El tiempo del descuento’. «Aquí no se ha sentado un mentiroso, que es lo que vienes tú a decir de mí», le decía Matamoros.