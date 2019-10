José Antonio León es uno de los reporteros habituales de ‘Sálvame’, programa en el que lleva trabajando desde hace años. De hecho, es tal el vínculo que une con el programa de las tardes de Telecinco, que ha sido la plataforma elegida por el reportero para confirmar que se ha comprometido con su novia, Rocío.

El reportero confirma que se ha comprometido

Una noticia que dieron en el plató de ‘Sálvame’ y que después el reportero se encargó de confirmar, visiblemente muy feliz, la noticia: «Sí, es la mujer con la que me voy a casar», dijo antes de dar paso a Jorge Javier Vázquez. El reportero se encontraba en Linares para hablar con la familia de Kiko Jiménez.

Y es que desde que comenzó su relación con esta joven, José Antonio León ha gritado a los cuatro vientos que estaba enamorado de su chica. Por ello, decide dar un importante paso en su relación.

Rocío es la mujer que ha conquistado a José Antonio León

El reportero sevillano conoció a Rocío, abogada de profesión, en Sevilla el pasado año. Comenzaron su relación en agosto de 2018 y tras un breve romance de un año, ya han decidido pasar por el altar. Y es que ya un mes después de comenzar su relación, la pareja ya gritaba a los cuatro vientos que estaban enamorados a través de las publicaciones de las redes sociales.

«¡Espero que lo que nos está pasando sirva para todos aquellos que no creen! ¡Que no tenga miedo a gritarlo! ¡Que no les asuste mostrarse! ¡Que quieran! ¡Que sean felices!¡ Que amen como yo lo hago! Si no tendré bastante con que cada mañana pueda verte sonreír como lo haces. Te quiero Mi Ro» escribía el reportero de ‘Sálvame’ en una de sus publicaciones.