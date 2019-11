Con motivo de la gala de Halloween de ‘GH VIP 7’, en la que los concursantes tuvieron que enfrentarse al pasaje de terror y enfrentarse a Payasín, el tartazo que este le dio a Carmen Borrego en ‘Sálvame Okupa’ vuelve a estar a la orden del día. Sacando a la palestra a la hija de María Teresa Campos, en el programa de las tardes de Telecinco han explicado una información que dejará a todo el mundo boquiabierto cuando salga a la luz.

«Muy bien a los que recibieron un tartazo y no amenazaron con denunciar a Payasín, ni a ‘Gran Hermano», decía en tono burlón Kiko Hernández. Mientras tanto, Carlota Corredera, que estaba manteniendo una conversación con el director del programa, David Valldeperas, ponía cara de circunstancia. ¿El motivo? Un secreto de Carmen Borrego que pronto verá la luz.

«Me parece que es muy impactante. Tengo que reflexionar sobre lo que me has contado… me he quedado… A lo mejor hay sentidos del humor que no los comprendo. Me encanta la gente que se ríe de sí misma pero me parece que la decisión que ha tomado es arriesgada. Me parece extraño que se esté tan a favor de obra en algunas ocasiones y tan poco en otras”, afirmaba la gallega después de que el también presentador de ‘El Madroño’ le dijera al oído de qué iba el asunto.

Por el plató, los colaboradores hablaban por lo bajini sobre el tema y todos coincidían en lo mismo: «Es impactante, es maravilloso, no podemos decir nada, nos vamos a quedar todos muertos«. Salvo el exgran hermano que no dudada en lanzarle una pullita a quien fuera su compañera: «¡Qué poca vergüenza!, que poca dignidad, todo por la pasta…«.

