Raquel Bollo está viviendo una semana bastante convulsa. Hace unos días supo que su compañero de ‘Sálvame’, Gustavo González, había facilitado información comprometida sobre ella a la dirección del programa. Una información que, según anunciaban en el espacio, podría afectar a su vida personal y profesional. Desde entonces, no ha vuelto a sentarse delante de las cámaras.

El disgusto de Raquel

La ausencia de Raquel Bollo en ‘Sálvame’ ha hecho despertar las alarmas. ¿Acaso no quiere seguir siendo colaboradora? Es la pregunta que se han formulado sus compañeros. Y es que el reciente disgusto que se llevó con Gustavo le han quitado las ganas de volver a ponerse frente a los focos. Al menos, de momento. Ella misma explicaba, el último día que fue a Telecinco, que no iba a tolerar ciertos temas. Asimismo, recordaba que ya una vez abandonó el trabajo, y que si tiene volver a hacerlo, lo hará. «Si me tengo que ir para ir contra la dirección del programa, lo haré», sentenciaba.

Raquel Bollo dejó clara su postura: «En mi vida sé todo lo que tengo que saber. He estado de shock muchas veces. En lo que se refiere a mi marido, porque yo lo llamo así, no tengo ningún problema ni nada por lo que temer. Si es de mis hijos, no voy a pasar ni una más». Desde el pasado 21 de enero no ha regresado al programa.

La dirección del programa ha querido saber qué habría llevado a Raquel a apartarse de ‘Sálvame’. También sus compañeros intentaban dar respuesta al motivo de su ausencia.