6 Lydia estalla en llanto

Cuando Belén ha pronunciado la palabra «delincuente», Lydia se ha roto y, llorando sin consuelo, quiso abandonar el plató del programa. Y ha condenado los insultos a Belén de su club de seguidores: «Lo he dicho siempre, estoy en contra del insulto. Pero yo nunca he colgado nada. No tengo redes, es que no lo sé hacer», lamentaba.

El universo de ‘Sálvame’, golpeado de nuevo por la traición