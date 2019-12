4 Asegura que su hijo estaba buscando al bebé

Tal y como ha asegurado Raquel Bollo, quien sigue muy enfadada con ¡Sálvame’, su hijo estaba buscando el bebé con su novia. «Pero bueno. Que pasa que en ese momento yo me siento, me lo dice, contesto lo que contesto… y mientras me siento, mi mente se traslada a unos meses atrás. Igual que yo tengo que respetar la manera de hacer las cosas, los sentimientos me afloran y yo lo pasé muy mal con lo de mi hija y pensé ¿cómo vuelven a hacerme lo mismo?», ha dicho.