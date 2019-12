Raquel Bollo ha protagonizado un monumental cabreo con la dirección de ‘Sálvame’. La colaboradora ha reaccionado muy mal a los titulares que ha dado el programa de Telecinco en el que trabaja. Su hijo, Manuel Cortés, nacido de su matrimonio con el fallecido Chiquetete, está esperando su primer hijo. Al escuchar la noticia se ha mostrado indignada.

El enfado de Raquel

A sus 24 años, Manuel Cortés se convertirá en padre junto a su actual novia Junquera Cortés. El primer hijo de la pareja nacerá el próximo mes de julio, ya que la joven está embarazada de dos meses. «Sabemos que Junquera está embarazada, que está esperando un niño y que están muy contentos», decía Calleja, uno de los reporteros del programa.

Raquel no daba crédito a lo que escuchaba en boca de sus compañeros. «Aquí no da tiempo a nada. Lo zampáis todo. Ya que lo vais a dar, mejor la noticia de otra manera, con alegría».

La andaluza se quejaba de que ni siquiera la habían avisado, y que se trata de un tema muy personal para su hijo. «Me ponéis en una tesitura muy fea. No tengo problema pero no me corresponde a mí, me metéis en un marrón. Soy educada y prudente. Para comer todavía tengo», añadía, añadiendo que le entraban ganas de volver a Sevilla. «Las noticias bonitas las convertís en amargantes. Creo que es mejor que este tipo de noticias las comentéis antes. Antes se cometió un error bestial con mi hija».