Cuca García de Vinuesa ha salido en defensa de María Teresa Campos. La amiga y excompañera de la malagueña asegura haberse conmovido al ver a su amiga mostrando sus emociones en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

«Ella está enamorada»

La periodista ha hablado con José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’, para explicar lo que piensa de las recientes declaraciones de la madre de Terelu en televisión. «La entrevista que le hizo Jorge Javier a fue a la María Teresa que yo conozco, que tiene unos sentimientos. La conozco mucho y hemos pasado momentos de verdad. La conozco tanto que vi a Jorge Javier con esa profundidad y con esa seriedad, los dos mano a mano. ¿Cómo voy a criticarla?»

«Soy amiga de ella desde el año 89. La quiero con toda mi alma. Y apruebo todo lo que hace porque mi amistad con ella es grande», decía. «La gente cree que se está equivocando, pero yo a María Teresa le pongo un sobresaliente a todo lo que haga en su vida», ha explicado. Cuando vio a la presentadora sentada en el ‘Deluxe’ «casi lloro».

«Vamos recordar a María Teresa Campos como lo que es y como lo que ha sido», ha pedido a la audiencia. «Ella está enamorada. Y el amor es algo que no tiene nada que ver con la edad. Tengo un hermano que es muy mayor y se acaba de enamorar de una señora muy mayor. Uno se puede enamorar a cualquier edad. Yo tengo edad de residencia, pero me podría enamorar de nuevo. ¿Cómo yo no me voy a enamorar a mis años?».

«Tendría que pasar página»

Sobre su ruptura con Bigote, dice que le importa «un comino». Cree que «tendría que pasar página», porque «este señor se despide de una señora por WhatsApp diciéndole: ahí te quedas». A pesar de ello, «yo quiero que María Teresa sea feliz. Si ella es feliz volviendo con él, adelante».

Cuca García de Vinuesa también ha hablado de la actitud de Carmen Borrego y de Terelu. «No soy nadie para juzgar si lo están haciendo bien o mal. Ellas tienen derecho a equivocarse. Se han criado en el mundo de la televisión».