Cincuenta y dos días, este ha sido el tiempo que Chelo García Cortés ha estado alejada de ‘Sálvame‘ tras su terrible caída. La periodista tropezó con el marco de la puerta que daba acceso al plató y tuvo que ser intervenida en su pierna izquierda. Llegaron a ponerle 28 puntos, pero estas no fueron las únicas complicaciones a las que se enfrentó. Tras un injerto de piel y una larga recuperación, la colaboradora ha vuelto a su puesto de trabajo y lo ha hecho muy emocionada. Sin poder evitar romperse frente a las cámaras, ha desvelado cómo se encuentra: «lo he pasado fatal, pero me he sentido muy querida por mis compañeros porque se han preocupado mucho».

Pero, ¿cómo se encuentra? «Está cicatrizando muy bien. El injerto ha prendido muy bien y yo me he portado muy bien para que fuera así. Antes había una necrosis y por eso me tuvieron que operar. Me queda todavía un agujero, pero ya no hace falta volver al quirófano. Ahora solo hay que limpiar bien«, ha dicho al comienzo del programa sobre su evolución tras ser operada. ,Y aunque muchos creen que este contratiempo tan solo fue culpa de la mala suerte, a sus ojos ese factor no ha tenido nada que ver.

«En 9 años no he tenido la baja, he estado dos días fuera de mi trabajo por enfermedad. No me considero ni una abuelita ni una vieja (…) En el fondo tengo mucha suerte porque todos habéis estado. Un mensaje, unos más…otros menos. No olvido que en los momentos malos habéis estado todos los compañeros. Hasta Rafa, fíjate», ha añadido Chelo.

Tras estas palabras y su entrada en plató, Chelo García Cortés ha sido ovacionada por el público, quien no ha dejado de aplaudir. Sin embargo, no ha sido el único momento emocionante, pues después de abrazarse con algunos compañeros con los que se había enfrentado como con Gema López, ha recibido una llamada sorpresa de su mujer, Marta Roca. «Te voy a decir que estoy muy orgullosa de ti, eres muy valiente y muy generosa y además hiperactiva», ha dicho entre carcajadas.

Después de esta bonita dedicatoria Chelo García Cortés le ha hecho una petición a su esposa y esta no era otra que ir al plató de ‘Sálvame’ la próxima semana para agradecer a todos sus compañeros lo bien que se habían portado con la colaboradora.Dicho y hecho.