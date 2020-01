Una vez más, a Carmen Borrego le han llovido las críticas de sus excompañeros de trabajo. Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han despachado a gusto en el programa diciendo lo que piensan de la hija de María Teresa Campos.

Kiko Hernández, el más duro con Carmen

Desde que decidió abandonar ‘Sálvame’, el pasado mes de abril, la relación de Carmen Borrego con los colaboradores del programa ha ido de mal en peor. En los últimos meses, quienes compartieron asiento con ella la han criticado por su actitud hacia ellos. También han respondido con dureza a sus acusaciones.

A la tensión entre Borrego y sus excolegas se suman las tensiones que han ocasionado sus recientes declaraciones. Desde el plató de ‘Viva la vida’, donde trabaja, la malagueña ha vuelto a señalar con el dedo a quienes antaño fueron sus amigos. «Lo que dicen estos señores de mí no me importa. Hablan de mi familia y amigos míos no son», decía el pasado 12 de enero. «Muchas noches no duermo. No puedo más. Intento reponerme. Ahora intento estar mejor, pero no hay manera de levantar cabeza», confesaba.

Kiko Hernández ha sido uno de los primeros en estallar contra Carmen. Y también contra Terelu. «Tengo muchos defectos, muchísimos, pero todo lo digo a la cara. A lo mejor no el mismo día, pero sí al día siguiente. Si tengo un problema con alguien tengo la costumbre de decirlo o de hacerte notar que estoy molesto. Yo era su churri, era su adoración. Te puedo enseñar los mensajes que tengo de esta señora. Que me quiere. Terelu igual. El «churri» no se les iba de la boca», se quejaba.