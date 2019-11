Belén Esteban y Kiko Hernández, en representación de ‘Sálvame’, recogerán el próximo lunes 18 de noviembre el Premio Iris de la Crítica 2019. La princesa del pueblo era la encargada de elegir a la persona que le acompañaría, en este caso al exgran hermano mediante un emotivo discurso que acabó con todo el plantel de colaboradores con lágrimas en los ojos. Ante las palabras de cariño de la de Paracuellos, Carlota Corredera rompió a llorar y le dedicó unas bonitas palabras a todo el equipo.

‘Sálvame’: Belén Esteban revela quién la acompañará a recoger el Premio Iris

«No tuve ninguna duda en quién sería la persona que me acompañaría. Desde que Carlota me lo dijo, no me vino nadie más a la cabeza que mi amigo y compañero Kiko Hernández”, decía nerviosa Belén Esteban. Tras su discurso, el programa sorprendía al colaborador con un emotivo vídeo de los mejores momentos de la pareja. Una vez finalizado el vídeo, Carlota Corredera, emocionada, aseguraba que era la pareja idónea para recoger el premio que le han otorgado al programa: «Todos estamos de acuerdo en que los dos sois los únicos colaboradores que estabais la primera noche que Jorge javier bajó las escaleras el 19 de marzo de 2009«.

«Este es un premio que se le da a nuestro programa. Quiero recalcar tres nombres que fueron tres directores locos que confiaron en nosotros. Sus nombres son Raúl Prieto, David Valldeperas y Carlota Corredera«, aseveraba Belén Esteban. Ante esto, Carlota Corredera, con lágrimas en los ojos, aseguró: «Le doy la enhorabuena a todo el equipo, a todos los colaboradores. No me quiero olvidar nunca del equipo que no está aquí, que no les conocéis, pero son el mejor equipo de la televisión, gracias por dar lo mejor de vosotros cada día».

