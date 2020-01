El reencuentro de Belén Esteban y Mila Ximénez en ‘Sálvame’ no ha podido estar cargado de más tensión. Ambas colaboradoras, visiblemente tirantes, han compartido espacio en el programa donde trabajan. No han podido ocultar que coincidir en el plató les sigue resultando incómodo.

Belén y yo tenemos una conversación pendiente

Belén Esteban y Mila Ximénez se han vuelto a reencontrar tras su cara a cara en ‘Sábado Deluxe’. Allí intentaron arreglar sus diferencias, pero lo cierto es que su amistad no atraviesa su mejor momento.

«Nos hemos encontrado entrando en Telecinco por el pasillo, nos hemos saludado y normal. Yo el sábado lo dejé muy claro todo«, explicaba escuetamente Belén, intentando aclarar que las cosas están bien.

Por su parte, Mila se mostraba más por la labor de detallar en qué punto está su relación. «Creo que Belén y yo tenemos una conversación pendiente. Tenemos que saber qué punto de amistad tenemos. Cuando un compañero entra en un ‘reality’, no analizamos su concurso como concursante, sino como compañero. No se analiza el concurso: analizamos al compañero y nos vienen cosas que no somos conscientes».

La sevillana cree que las críticas que hizo su compañera mientras ella concursaba en ‘GH VIP 7’ corresponden a viejas rencillas. A viejos sentimientos. «Al ver las imágenes entendí que yo también estaba metida en ese bucle. Estoy convencida de que Belén tiene con ‘GH’ un conflicto pendiente emocional. Y ese click es inevitable. Ella recuerda que yo la puse a parir».