Belén Esteban y Anabel Pantoja cantan por Adara, Hugo y Gianmarco

Anabel Pantoja ha sacado la tonadillera que lleva en su interior gracias a Adara Molinero. La colaboradora ha dedicado una canción a la ganadora de ‘GH VIP 7’ cantando a viva voz, y en riguroso directo, con motivo de su triángulo amoroso con Hugo Sierra y Gianmarco Onestini. Sus compañeras, en especial Belén Esteban, también han participado en el particular karaoke que se ha montado en ‘Sálvame’.

La colaboradora dedica a Adara una canción de Isabel Pantoja

La canción elegida fue ‘Así fue’, de Isabel Pantoja, cuya letra parece escrita expresamente para contar la historia de Adara Molinero en la casa de Guadalix. «Soy honesta con el y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible». Así reza parte de la letra, que ha interpretado Anabel para rememorar lo que ha vivido Adara a su paso por el ‘reality’ de Telecinco.

La canción narra la la historia de una persona que, teniendo pareja, se enamora de otra persona. Anabel Pantoja, micrófono en mano y haciendo gala de su desparpajo, ha demostrado sus dotes artísticas y, de paso, ha recordado a la audiencia del programa la historia que ha tenido en vilo a la audiencia de Telecinco durante más de tres meses.

dedica

Los compañeros de Anabel han aplaudido su actuación, pero han matizado parte de la letra. Respecto a la frase: “Soy honesta con él y contigo”, Gema López, ha asegurado que la protagonista de la historia no fue sincera con el padre de su hijo. La sevillana quiso defender a Adara, a quien ha seguido en el 24 horas de ‘GH VIP’. “Percibí el romance de los dos y puedo asegurar que mentira no era”, ha explicado.