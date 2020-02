Belén Esteban ha respondido de manera contundente a las recientes declaraciones de Alicia Senovilla. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho referencia a la presentadora como «esa a la que no veo hace 16 años, la que habla cada seis meses de mí para tener una portada» y «con la que trabajé solo dos temporadas».

Las declaraciones de Alicia Senovilla

La periodista madrileña ha hablado esta semana de Belén Esteban. «He dado la cara por ella, la he cuidado y mimado, y ella lo sabe. Y no me lo ha agradecido», ha dicho en ‘Lecturas’. Sus palabras no han pasado desapercibidas para la colaboradora de ‘Sálvame’, quien ha manifestado su enfado en pleno directo.

«La primera persona que me entrevista en televisión se llama María Teresa Campos. Yo voy a un programa y me contrata una productora, no me contrata esta señora«, aclaraba la ‘Princesa del pueblo’.

Belén miraba fijamente a la cámara para enviar un mensaje a Senovilla. «Alicia, cuando me he perdido, siempre me he encontrado. Entiendo que el mundo profesional no te va bien. No me alegro, pero si con esta exclusiva hablando de Belén Esteban has ganado dinero, me alegro, pero deja de hablar de mí».