Antonio David Flores ha realizado unas sinceras declaraciones sobre la participación de su hija, Rocío Flores, en ‘Supervivientes 2020’. También ha arremetido duramente contra su ex, Rocío Carrasco, a la que acusa de no intentar un acercamiento con sus hijos.

Se derrumba en ‘Sálvame’

La tarde en ‘Sálvame’ ha dedicado especial atención a la figura de Antonio David. Después de conocerse que su hija viajará a Honduras para poner a prueba su capacidad de supervivencia, todos querían saber su opinión al respecto.

Así, el malagueño se mostraba feliz ante el nuevo reto que va a asumir su única hija. «Estoy contento de que haya tomado la decisión que ha tomado. Confío mucho en ella y sé que va a hacer un gran concurso. Es una niña que tiene mucha fuerza y mucha capacidad. Y tiene necesidad de que se la conozca a ella, sin influencias, limpia. Que aproveche la oportunidad me parece bien», decía.

Pero, al hablar de su niña, fue inevitable mencionar a su madre. Hace unos días, Rocío Carrasco reapareció en público para presentar el musical ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’. Durante la rueda de prensa se negó a hablar de asuntos familiares. «No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado. No lo he hecho ni lo voy hacer ahora», explicaba.

El ex Guardia Civil no comprende la actitud de Rociito, la que ha criticado por su frialdad. «Tuvo la oportunidad de decir: Es mi hija, me alegro de la decisión que ha tomado. No pedimos peras al olmo, simplemente mostrar cierta empatía. No lo hizo. Un poco de naturalidad e intentar llegar a la gente. ¿Tan difícil es mostrar los sentimientos?», se lamentaba.