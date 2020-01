La posible vuelta de Terelu Campos a ‘Sálvame’ está dando mucho que hablar en el programa. ¿Regresará la hija de María Teresa Campos al espacio estrella de Telecinco?

Todos echan de menos a Terelu

Esta semana, uno de los temas que más ocupan los debates de los colaboradores de ‘Sálvame’ es el posible regreso de Terelu a la que fue su casa durante casi once años. Fue en mayo de 2019 cuando la malagueña decidió marcharse del programa, cansada de la presión mediática y harta de estar siempre en el ojo del huracán.

A lo largo de estos ocho meses, mucho de ha comentado sobre la polémica decisión de Terelu de abandonar ‘Sálvame’. Algunos de sus compañeros la criticaron duramente. Otros la han apoyado. Pero todos, sin excepción, coinciden en algo: la echan de menos.

El pasado 29 de enero, en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, Jorge Javier Vázquez preguntaba a la comunicadora si regresaría al espacio: «¿Qué tiene que hacer la dirección del programa para que vuelvas?». Entre bromas, Terelu le respondía: «Que tú quieres que vuelva, ya lo sé. No sé si porque me quieres o porque no me quieres nada. Hacedme un ‘Sálvame chirimoya».

«Tiene que volver», aseguraba el presentador, cuyo comentario provocó los vítores del público. Incluso Kiko Hernández lanzó una petición a su excompañera: «Queremos que vuelvas».