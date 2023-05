'Sálvame' viste de blanco a Jorge Javier Vázquez y replica el vestido que quiso Tamara Falcó

El próximo vestido de novia de Tamara Falcó continúa ocupando los titulares. Hace tan solo un día que la Marquesa de Griñón se quedaba sin vestido después de la ruptura del proyecto que se inició con Sophie et Voilá, firma española. Las exigencias de la Marquesa de Griñón o la supuesta réplica de un traje ya diseñado de otra marca son los motivos que se han apuntado para que esto se haya producido a tan solo dos meses del enlace en El Rincón. 'Sálvame' quiere que todos sus espectadores vean de primera mano cuál es ese vestido que tanto habría inspirado a la colaboradora de Antena 3 y por eso ponía a un diseñador a realizar una réplica. Jorge Javier Vázquez era el elegido para lucir este vestido frente a las cámaras, para sorpresa y risa de los colaboradores y público de Telecinco, ¡como puedes ver en las imágenes que te traemos a continuación!

Al ritmo de una marcha nupcial, aparecía en el plató junto a un ramo blanco y se paseaba por todo el espacio luciendo esta réplica tan particular. Era tal la diversión que estaban viviendo con este momento que, tras su propia petición, bailaba al ritmo de una canción de María del Monte: "A mi me gustaría que en la boda de Tamara sonara 'Canta la rana'". La broma del programa continuó hasta cuando tiraron el ramo, como se hace tradicionalmente en las bodas. El presentador hacía un intento de lanzarlo para que fuera, como así sucedió, Kiko Hernández quien lo cogiera. En poco tiempo han intentado acercarse al Chanel expuesto en el Metropolitan de Nueva York que tanto gustaría a la hija de Isabel Preysler.

Jorge Javier Vázquez: "Hay una Tamara Falcó delante de cámaras y otra detrás"

Hace tan solo un día Jorge Javier Vázquez no aguantaba todo lo que se estaba generando entre Tamara Falcó y Sophie et Voilà. Hablaba de la polémica por su vestido de novia, la cancelación del mismo y daba su opinión. No se guardó nada y decidió revelarle a los espectadores cómo es la ganadora de 'MasterChef Celebrity' cuando está en directo. "Te lo voy a decir ya, para qué esperar al 23 de junio: hay una Tamara delante de las cámaras y otra detrás. Cuando no hay cámaras es antipatiquísima. Punto y pelota. Tengo pruebas", confiesa. Al presentador no le sienta bien oír cómo señalan a la firma. Por ello eligió este momento, el pasado martes, para revelar cuál es su opinión sobre ella. "Siempre me lo he callado y ya no puedo más. Se cree por encima del bien y del mal", mantenía.