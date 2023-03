'Sálvame' ficha a Aguasantas, ex novia de Manuel Cortés, para comentar 'Supervivientes 2023'

'Sálvame' sigue ampliando su plantel de colaboradores con una nueva incorporación, Aguasantas Vilches. El programa cuenta siempre con un debate de 'Supervivientes' y las últimas horas desde Honduras y quiere a al ex pareja de Manuel Cortés para ello. No es la primera vez que aparece hablando sobre él o su hermana Alma Bollo desde que diera comienzo la aventura. Ahora ha sido el programa quien, en la emisión de la tarde, le ha hecho la propuesta oficial. La tarea ha empezado en cuanto ha aceptado la propuesta, dando entrada a un vídeo como si fuera una presentadora. Aunque la joven esperaba que el ofrecimiento podría ser un viaje a la isla, no ha perdido la oportunidad.

Vuelve así de manera oficial a la televisión tras su paso por 'Gran Hermano VIP' cuando se disputó el premio con Belén Esteban. Ambas llegaron hasta el último programa en 2015 pero la balanza se decantó por la de Paracuellos del Jarama. Era, además, este el reencuentro entre ambas desde ese momento y ha reinado la cordialidad. "No soy nadie para decir que no pueda venir", reflexionaba antes de reconocer, luego junto a sus compañeros, que su punto de vista puede ser enriquecedor para el debate.

Esta recibió, además, las disculpas de la joven por todo lo que se dijeron allí. Por todo lo sucedido los allí presentes se sorprendieron de las buenas palabras que estaba teniendo hacia los dos concursantes en Honduras. Así habló sobre el posible interés de su expareja hacia Katerina o la defensa de la hermana. Justificó que se alterara al ver las críticas hacia su hermano y entendía que el hecho de estar en la isla era lo que podría estar generando el estrés para saltar así.

La historia de enemistad entre Aguasantas y la familia de Raquel Bollo

Lo cierto es que conoce de primera mano cómo es el cantante, su hermana, su madre, Raquel Bollo y las relaciones que se han establecido entre ellos. Con todos ellos no acabaron muy bien las cosas a pesar de poner punto y final a su relación. En octubre de 2021 saltó todo aún más por los aires cuando se conocía que era la pareja de Juan José Peña, ex de Alma y padre de su hija. Primero comenzaron a mostrarse en las redes sociales para, días después, confirmarlo. Con la que fue su suegra la mala relación fue la tónica habitual entre ambas. Los reproches entre ambas no paraban de salir e incluso las acusaciones. Ella misma lucía una réplica de un collar que la colaboradora le acusó de llevarse de una de sus tiendas, por aquel entonces. Era esto solo un guiño a ese momento pues "me lo han regalado cuando he llegado aquí", en relación a su visita a Mediaset.

Hace tan solo una semana volvía a reaparecer junto a José Antonio León y quedó a la vista que la relación no había mejorado. En ese mismo directo le preguntaron por ella y desveló que esta no quería su presencia en determinados sitios, como en el debate de 'Supervivientes'. "Tenemos muchísima gente en común, y algunas veces hemos podido coincidir en algún sitio al que ella no ha querido que yo vaya", exponía. Ahora, con su inclusión en el programa, es posible que en los pasillos de Telecinco puedan coincidir algún día, especialmente los jueves, día de gala y a la que acude a defender a sus hijos siempre que se lo piden.