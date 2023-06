'Sálvame' alarga una hora más su último programa

El 23 de junio supondrá el fin de una era televisiva después de 14 años. 'Sálvame' llegará a su final el próximo viernes y está preparando ya una despedida por todo lo alto. Mediaset no cuenta con el formato de La Fábrica de la Tele para su parilla y llega la hora de que se despida de los espectadores. Con la llegada de 'Mía es la venganza', la nueva serie de las sobremesas hace unos días, sus últimos programas veían reducido su tiempo una hora. Sin embargo, podrán recuperar esa hora en el "día final".

"Desde las 16.45 horas, más o menos, hasta las 21:00", este será el horario del último 'Sálvame' de la historia. Así lo comunicaron María Patiño y Adela González, presentadoras del programa de este jueves 15 de junio. Con esta celebración especial dejan MiTele Plus, donde ofrecían la última hora hasta las 20:00 horas, y se prescinde por un día de la tarde de concursos, '25 palabras' y 'Reacción en cadena'. Ya avanzaban que sería algo especial e inesperado para todos: "Va a ser mágico el momento final, algo inimaginable. Se han puesto a currar para ofrecer lo mejor a los espectadores. ¿Cómo se resumen 14 años en 4 horas de programa?".

El final definitivo del universo 'Sálvame' se aplaza hasta julio

'Sálvame' no solo se despide de su versión diaria, también de su programa de por las noches. Ya dijo adiós la semana pasada a 'Sálvame Limón', la franja de 16:00 a 17:00 horas. Sin embargo, no lo hará de todo el universo el mismo día. El 23 de junio se planteó también el final de 'Sálvame Deluxe' pero no será así. El viernes 7 de julio será el último programa de entrevistas que tengan la oportunidad de compartir con el público. Mientras que el espacio de mediodía será un programa con Ana Rosa Quintana a la cabeza el que ocupe el lugar que dejan, por la noche será uno con Sandra Barneda, 'La última noche'. Quedan por delante resolver todavía dudas de ese último programa de 'Sálvame'. ¿Volverá Jorge Javier Vázquez de su baja temporal para ponerse al frente de su programa? ¿Estarán todos los colaboradores juntos? ¿Habrá alguna noticia bomba por desvelar? Lo cierto es que estas últimas semanas han dado informaciones muy atractivas para el público como la confesión de Kiko Hernández y su boda con Fran Antón.