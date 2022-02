Tras la invasión de Rusia a Ucrania, la UER ha reculado y ha decidido expulsar a Rusia de Eurovisión. El país no solo se ha quedado sin final de Champions, como estaba previsto. Tampoco podrán participar en el Festival de Eurovisión. Ante los nuevos avances militares y las amenazas del dirigente del país, que ha llamado «neonazi» al Gobierno ucraniano y ha animado al Ejército a dar un golpe de Estado, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen musical que se celebrará en mayo, ha decidido excluir a este país como medida de castigo.

No ha sido una decisión fácil. Inicialmente, la UER había tranquilizado a los países participantes colocándose en una postura neutral. Así, habían anunciado que el reciente ataque militar en Europa no iba a afectar a Eurovisión, en el que tanto Rusia como Ucrania participarían. Su argumento era que el certamen, considerado «un evento cultural de naturaleza no política», no tendría por qué verse afectado por los acontecimientos bélicos que en Kiev y otros puntos del país más grande de Europa del Este.

Pero ante las numerosas presiones recibidas a lo largo de este viernes por parte de distintos países que amenazaban con boicotear el festival si Rusia estaba presente, la entidad organizadora de Eurovisión ha cedido finalmente a las peticiones y ha optado por dejar fuera a Rusia del concurso.