Rodolfo Sancho reaparece encarnando a un villano en su nuevo proyecto profesional

Rodolfo Sancho cuenta los días para volver a aparecer en la pequeña pantalla. A pesar de tener la cabeza en el juicio al que se enfrenta su hijo, Daniel Sancho, por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, el actor está centrado en seguir adelante con su carrera profesional. Es por este motivo por el que espera al estreno de 'Zorro', su próximo proyecto en televisión. Es aquí donde interpreta al villano de la serie y ya hemos podido ver sus primeras imágenes en ella.

Rodolfo Sancho no ha dejado de trabajar, a pesar de estar pasando por uno de los momentos más duros de su vida a nivel personal. Por eso se ha centrado en dar lo mejor de sí en todos sus trabajos. Será el próximo 25 de enero cuando Amazon Prime Video estrene 'Zorro', la serie protagonizaba por Miguel Bernadeau. El hijo del mítico Sancho Gracia interpretará al villano, al Gobernador, y hay mucha expectación por ver la adaptación del héroe Diego de la Vega.

El actor participará en la promoción de la serie, pero lo hará bajo una importante condición. No quiere que el estreno de esta serie se vea salpicada por su vida privada y por eso no hará entrevistas para impedir así que se le pregunte por su hijo. Este importante movimiento llega después de haber conseguido que Mediaset tenga prohibido mostrar imágenes del juicio al chef para preservar así su intimidad. Está claro que la serie dará que hablar por la aparición del hijo de Sancho Gracia, especialmente cuando la ficción de el salto a RTVE. Por el momento, no hay una fecha prevista de estreno en el ente público. Lo que sí hemos podido ver son las primeras imágenes del marido de Xenia Tostado encarnando a un villano y vestido de época.

Por otro lado, el interprete también está pendiente de otro estreno. En este caso, se trata de la película 'Un paseo por el Borne'. Fue rodada en febrero en Mallorca y llegará a las salas de cine en 2024. La cinta está dirigida por Nick Igea y el actor será protagonista junto a Natalia Verbeke y Ruth Gabriel. La historia del personaje de Rodolfo Sancho le cautivó para aceptar el papel gracias a la transformación que sufre. El hijo de Sancho Gracia dará vida a un profesor con una frustración muy grande que tendrá que dar clases de cine a unos chicos.

Ya hay fecha para el juicio de Daniel Sancho

En menos de cuatro meses se celebrará el juicio de Daniel Sancho. Este arrancará el 9 de abril y se prevé que termine el 3 de mayo. En este largo proceso judicial habrá 28 personas que testificarán contra el hijo de Rodolfo Sancho. También se ha sabido que hay un informe policial con 65 objetos entre los que se encuentran ropa, guantes, estropajos y bolsas de basura. Unos elementos que no son nada favorables para el hijo del actor. En este camino, el chef ha cambiado de versión en varias ocasiones y se ha negado a hablar con su abogado tailandés en varios momentos. Ahora, el nieto de fallecido Sancho Gracia se centra en una sola y asegura que Edwin intentó abusar sexualmente de él, lo que desató una fuerte pelea entre ellos. Una acalorada bronca que, según sus palabras, terminó con un golpe accidental en la cabeza de Edwin.