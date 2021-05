«Me encantaría que las personas que la están criticado se hubiesen ido a la isla en las circunstancias en las que se ha ido ella», se lamenta.

Este martes, en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ se han vuelto a emitir imágenes de Olga Moreno hablando de la relación que tiene con David y Rocío Flores, hijos de Antonio David. Se arrepiente de haberse ido de la lengua al contar cómo se lleva con los vástagos de su marido, pero considera que «es bueno de vez en cuando soltar y desahogarte un poquito».

La andaluza intuye que Rocío, a la que tiene muy presente en los Cayos Cochinos, la echa de menos. «Como yo he estado tan pendiente de su hermano, ella a mí me ama por estar tan pendiente de él, pero podría haberle dado más besos y más abrazos. No quiero venirme abajo», confesaba a Sylvia Pantoja. «Yo personalmente entro bien, pero no entro bien por lo que dejo fuera. Es verdad que me viene bien estar en stand by porque así puedo regresar con más fuerza y puedo ayudar más a mi gente. Tanto los Flores como los Moreno somos dos familias tan fuertes. Somos una piña, la verdad».

«Los niños tienen esa falta de su madre, por supuesto. Porque si es una madre, es su madre. Pero en plan familiar nosotros hemos intentado que estén siempre “rodeaítos”. Que nos les falte eso. Y con la familia de la madre que estén bien. No tienen nada de rencor. Son niños. Tienen que disfrutar. Serían más felices pudiendo tener otras cosas que no voy a hablar. Pero todo llega y todo puede pasar. Siempre hay esperanza», añadía.

A Rocío Flores no le sorprenden para nada las declaraciones de Olga. «Nada me ha llamado la atención». Pero sí ha aprovechado para aclarar algunos puntos, porque le da la impresión de que «no se quiere entender».

«A mí Olga no me tiene que pedir perdón por nada de lo que está diciendo, ni muchísimo menos. Siempre he entendido que cada uno de nosotros tres, porque no somos dos hermanos sino tres, hemos tenido nuestras necesidades. Me encantaría que las personas que están criticado a Olga por el hecho de hablar de su vida, porque está hablando de su vida, se hubiesen ido a la isla en las circunstancias en las que se ha ido ella… con todo lo que está pasando fuera«, añadía.

Asimismo, se lamentaba del trato tan injusto que está recibiendo. «Por otra parte, si Olga se hubiese ido al concurso el año pasado y todo esto no estuviese pasando los mismos que la están criticando y la están lapidando estarían dando palmas con las orejas por escuchar las vivencias de Olga. Lo que pasa es que ahora no interesa. Y me da mucha pena.No se la está juzgando como una gran concursante que está haciendo que está haciendo un concurso de pleno», se lamentaba.