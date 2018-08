3 Así valoró Rocío Flores el documental

Ahora se entendería mejor lo que Rocío Flores puso en su perfil de Instagram el pasado jueves: “Visto lo visto y después de todos los mensajes que estoy recibiendo, sólo quiero decir que mi opinión me la voy a reservar. Papá, gracias por los valores y educación que nos has dado, gracias a eso no voy a caer tan bajo. Lo que sí digo y a boca llena es que estoy muy orgullosa de mis raíces maternas y paternas”