La hija de Antonio David lo ha reconocido: no se siente con fuerzas para reunirse con la mujer de su padre en los Cayos Cochinos. Por este motivo será su hermana Rosa quien viaje al continente americano.

En la gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Rocío Flores ha tenido oportunidad de dar respuesta a una de las principales interrogantes que planeaban sobre la recta final del ‘reality’. ¿Viajará hasta Honduras para reunirse con Olga Moreno? Todo hacía presagiar que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ofrecería un momentazo a la audiencia del programa con su esperado reencuentro con la mujer de su padre. Pero no. Después de mucho meditarlo, la joven ha decidido quedarse en España.

«Una de las posibles visitas que va a haber en la isla es la de la hermana de Olga. Pero sabes que Olga ha pedido muchas veces que fueras tú. ¿Crees que es posible que se desilusione, que se decepcione cuando vea que no eres tú?», le preguntaba Carlos Sobera. «No creo. Primero, en un vídeo que pusieron en ‘Supervivientes’ Olga dijo que quiere compartir la experiencia con su hermana Rosa, que es la que va a ir a verla», respondía la joven. «Segundo, es una decisión que hemos tomado en toda la familia en global», añadía.

«Yo no me encuentro ahora mismo al 100%»

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ precisaba que Rosa Moreno «es ahora mismo la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita, que es energía y buena vibra y va flipar cuando la vea porque no se lo espera y va a alucinar».

Marta López intervenía para lanzar una pregunta a la nieta de Rocío Jurado: «Me gustaría preguntar a Rocío si no vas porque no quieres. Olga ha podido decir eso en un pergamino, pero yo sé que la que más ilusión le haría que fuera eres tú. Pregunto: ¿Tú no quieres ir?». La aludida le contestaba sin merodeos. «Ya he explicado que es una decisión que hemos tomado todos en conjunto… Al final yo no me encuentro ahora mismo al 100% y la mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita en este momento es su hermana, que le va a transmitir energía y positividad. Y se va a morir de verla, vamos», zanjaba.

El cambio de actitud de Rocío Flores ante las cámaras

Cabe destacar que la presencia de Rocío Flores a lo largo de la gala ha sido muy distinta de las anteriores. Callada, prudente, discreta… ha evitado pronunciarse. Y solo ha hablado cuando era estrictamente necesario. No cabe duda de que tras su ataque de ira contra el Maestro Joao y las críticas recibidas por su salida de tono en el plató han provocado un importante cambio de actitud en ella. En los último días le han caído severos reproches por su conducta. Las más duras, por parte de Jorge Javier Vázquez y de otros presentadores de Mediaset, como Emma García. Ante esta delicada situación, la joven ha optado por cambiar de estrategia. Y, en la medida de lo posible, se ha decantado por un discreto segundo plano siempre que le sea posible pasar desapercibida. Que ya he han caído demasiados chaparrones…