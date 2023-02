Rocío Carrasco ha cambiado las instalaciones de Mediaset por las de RTVE, ya que ha visitado el programa 'Late Xou' de Marc Giró este pasado fin de semana. Este espacio trata los temas de actualidad desde un punto de vista de humor y ella se lo ha pasado en grande. Su visita coincide con el segundo aniversario del estreno de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', que supuso que rompiera su silencio después de años callada.

"El primer día de rodaje lo recuerdo con muchísimo miedo, mucho nerviosismo. Lo único que quería era taparme, meterme debajo de la cama y desaparecer. El rodaje fue una experiencia muy dura, pero muy grata y muy positiva", declaraba Rocío Carrasco sobre lo duro que fue dar el paso. Ha aprovechado la ocasión para sincerarse sobre lo que supuso en su vida recordar todos los momentos tan duros por los que ha había pasado. Eso hizo que las grabaciones fueran complicadas a veces, pero no solo a nivel sentimientos, también a nivel mantener en secreto. Y es que los rodajes hubo que mantenerlos en secreto para que no se hicieran públicos.

La hija de Rocío Jurado revive los momentos del rodaje de su docuserie

El hecho de que nadie pudiera saber que se estaban llevando a cabo los rodajes les llevó a tomar medidas para que no se filtrara. Eso llevó al equipo a llamar a la protagonista y a su marido de otra manera: "Yo era Olivia, 'proyecto Olivia' y Fidel Albiac era Batman. En el teléfono de la directora en aquel momento nos tenía como Olivia y Batman, pero no se sabe por qué nos llamaron de esta forma", ha declarado entre risas.

Durante muchos momentos fue complicado, pero haciendo balance, Rocío no puede ser más feliz ahora: "Yo he podido volver a vivir, que era complicado para mí. Yo no he sido de grandes salidas ni juergas, pero el día a día, el salir a hacer la compra, o tener que coger un avión o tren... Yo iba acojonada, porque no sabía lo que me iban a decir. Cuando me planteé hacer el documental me dije que yo iba a contar la verdad. A partir de ahí, quien me quiera creer que me crea, el que no me quiera creer, que no me crea. El balance es bueno", ha añadido emocionada.

La complicidad entre Rocío Carrasco y Marc Giró destacaba durante toda la entrevista. En su charla, la hija de Rocío Jurado dejaba entrever que tiene varios proyectos laborales entre manos. Además del musical de su madre, protagonizado por Anabel Dueñas y que pretende llegar a Barcelona próximamente, la mujer de Fidel Albiac también confirmaba que están barajando hacer un documental y una serie de ficción sobre la vida de su padre, Pedro Carrasco. "Para reivindicar la historia de los dos. Fueron muy grandes por separado y también cuando estaban juntos", hacía hincapié.

Rocio Carrasco confiesa una de sus manías más desconocidas

A este respecto, Rocío Carrasco bromeaba con que no ha heredado de ellos ninguno de sus característicos atributos: "Ni él me dejó los ojos azules y la otra no me dejó la garganta". La colaboradora de televisión contó que piensa continuamente en su madre, a la que llega a escuchar porque todo le recuerda a ella. Además, confesaba una de sus grandes manías, que heredó de la cantante: "No escribo con rojo porque mi madre decía que era como escribir con sangre".