En su regreso a ‘Sálvame’, la hija de Rocío Jurado se mostró dispuesta a hablar, pero fue muy cauta a la hora de entrar en detalles. Supo bien qué asuntos dejar en reserva para el estreno de su nueva docuserie.

Hace apenas 24 horas, Rocío Carrasco reaparecía en televisión para responder, punto por punto, a todas las cuestiones que se han comentado sobre ella durante su ausencia. Y es que el vendaval desatado a raíz de la emisión de su documental sigue dando qué hablar y a lo largo del verano se han sucedido los titulares en torno a su biografía. Decidida a no callar nunca más ante nada, la hija de Rocío Jurado hablaba alto y claro en ‘Sálvame‘ sobre temas como el diario secreto de su madre, la posibilidad de una reconciliación con sus hijos o su valoración sobre las declaraciones del clan Mohedano, de los que lanzaba: «Mienten todos». En su discurso, la madrileña se mostraba abierta a abordar cualquier tema. De hecho, lo hizo. Sin embargo, evitó a toda costa entrar en profundidades.

Con su actitud dialogante, pero reservada, Carrasco dejaba claro que quería ser cauta. En más de una ocasión, antes de pronunciarse, pedía el beneplácito de la dirección del programa para saber si podía entrar de lleno en ciertos asuntos. Y es que a estas alturas, aún debe callar mucho para preservar todo lo que se revelará en la segunda entrega de su docuserie. Un programa que llevará por título ‘En el nombre de Rocío’ y en el que dará a conocer muchas de las verdades que no se han destapado hasta la fecha de su vida y la de su progenitora.

Por ejemplo, al hablar de José Ortega Cano aseguraba que no sabe tanto sobre los detalles del diario de Rocío Jurado. «Sé por qué él da esa información. Sé de dónde viene», decía, no sin antes buscar la aprobación de los responsables del espacio para saber si debía continuar o no. Confesaba que le encantaría dar una respuesta, pero fue esquiva y evitó dar demasiados detalles.

No entró en detalles al hablar de José Ortega Cano

«En esta docuserie se va a ir demostrando que las cosas que han ido diciendo no son reales… He sido mala madre, mala prima, mala sobrina… He sido lo peor. En esta docuserie se va a ver la realidad de lo que ocurría y de lo que ha ido ocurriendo en la vida de mi madre.Vamos a ver todas esas cosas que se han dicho, si son ciertas o si no son ciertas. Creo que casarse no fue una decisión acertada y lo seguiré creyendo hasta el día que muera. Punto pelota», adelantaba. Todo ello sin despejar el motivo por el que considera el matrimonio de su madre una opción desacertada.

También al hablar de Gloria Camila Mohedano se quedó corta. Los colaboradores de ‘Sálvame’ le preguntaban por por la polémica sobre el Museo de Rocío Jurado y el papel de su hermana en los tan comentados retrasos del proyecto. Rocío Carrasco la exculpó diciendo que ya se sabrá todo más adelante.

«Cada vez que se diga algo voy a contestarlo»

Asimismo, anunciaba que a partir de ahora no volverá a callarse cuando se hable de ella en los medios de comunicación: «De todo lo que se ha ido diciendo voy a hablar taxativamente, cada vez que se diga algo que no sea voy a contestarlo taxativamente, porque ya no puedo más».

Carrasco también supo dejar en reserva informaciones relativas al diario secreto de su madre. Dejaba caer que tras su muerte sus anotaciones no fueron lo más destacado que encontró entre sus pertenencias: «Lo más importante que encontré de mi madre no era eso». ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué otras cosas halló tras su fallecimiento de más valor que su diario? En este punto supo dejar lo mas jugoso al margen…

Cabe recordar que en cuestión de semanas se estrenará la segunda parte de su documental. Nada como ir calentando motores, preparar el terreno, y dejar que sea durante la emisión de su programa cuando su historia vuelva a cobrar protagonismo, con todo lujo de detalles. Habrá que esperar, pues, a que llegue el ‘punto de partida’ de la docuserie para conocer estos detalles que el pasado miércoles supo mantener (tan bien) al margen. Muchos cuentan las horas para descubrir todo lo nuevo que tiene que contar.