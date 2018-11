Roberto Leal no para de recibir buenas noticias. Inmerso en 'Operación Triunfo 2018', se convierte en el elegido para presentar las Campanadas con Anne Igartiburu.

Roberto Leal está imparable. Se ha convertido ya en el presentador de moda, ya que no solo presenta las galas de ‘Operación Triunfo’, también el programa ‘España Directo’. Además, fue el encargado de llevar las galas de la primera edición de ‘Bailando con las estrellas’.

La gala 6 de ‘OT 2018’ será una de las que no olvidará el presentador, ya que Noemí Galera entró en directo para mandarle un mensaje. La directora de la Academia fue la encargada de anunciarle que ha sido el elegido para presentar las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu.

Roberto no podía estar más feliz por la noticia y aseguró con su sentido del humor tan caracterísitico que estará en el balcón de la Puerta del Sol en Madrid el próximo 31 de diciembre. El público y todos los concursantes de la edición no dudaron en gritar a los cuatro vientos su nombre, un momento muy emocionante para el presentador.

No ha dudado en mostrarse muy feliz en Instagram tras conocer la noticia: “Querida @anneigartiburu, no sabes lo afortunado que me siento de vivir este momento a tu lado y en el salón de miles de hogares. Gracias por tu luz y a @rtve por confiar en mí. Lo celebraré esta misma noche con mosto para irme haciendo a la idea. 🍇🥂🍾👫🏼“.

En medio de esta ola de nuevos proyectos, Roberto Leal anunció hace apenas unos días que se despedía de uno de los programas, ‘España Directo’: “Ya sabéis que después de 9 años dejo @edirectotve. Mis compañeros y compañeras están destrozadas…”, escribía junto a un vídeo muy divertido junto a su equipo.