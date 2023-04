Risto Mejide se disculpa de Esther Aranda 15 años después de OT: "Cuando yo hablaba, la gente aplaudía"

Han pasado 15 años desde Esther Aranda recibiera duras críticas por parte de Risto Mejide, quien en aquel momento formaba parte del jurado de 'Operación Triunfo 2008'. Un paso por el programa que hizo que la exconcursante del talent show lo pasara realmente mal. Sin embargo, más maduros y con menos rencores, el publicista y la cantante se reencuentran en 'Viajando con Chester'. Sin pelos en la lengua, ambos se han sincerado sobre esa etapa que, para ambos, les cambió la vida. "Yo creo que no hay sonido capaz de describir tu actuación de esta noche. Ha sido una de las actuaciones más lamentables de las seis ediciones que llevamos", era una de las primeras valoraciones de Risto. Ahora, ambos han visto juntos aquella etapa y la comentan.

"Yo pensaba 'qué tío más capullo'. Aún así fui. Yo los castings los hice bien pero luego en la Academia me puse muy nerviosa. Ya en la gala 0 me metiste un poco de caña y ya en la 1...", dice Esther Aranda visiblemente nerviosa. "Yo ahí te vi berrear, porque no te vi cantar nada bien. Uno puede cantar realmente bien pero llega a ese programa, con esos focos, o se viene abajo. Yo en esa actuación tuya pensé que era una broma", recuerda Risto Mejide de las primeras actuaciones de Esther.

Risto Mejide asegura que no se siente orgulloso de las valoraciones que hizo

A pesar de que ha pasado más de una década, Risto Mejide ha querido hacer una reflexión sobre lo ocurrido en el programa: "Hay que dejar una cosa clara. Cuando yo hablaba, la gente aplaudía. Yo no me siento orgulloso de las valoraciones que te hice porque en muchos casos creo que patiné. Tampoco me arrepiento porque es lo que me ha hecho estar hoy aquí. Creo que los errores son necesarios. Pero sí que me sorprende ver cómo la gente coreaba mi nombre y ver cómo la gente aplaudía", ha dicho. "Aparte de que te aplaudían las críticas que tú me hacías a mí que no estaban bien porque hacías daño a una persona. Aparte de eso, cuando yo me bajaba del escenario y cruzaba la pasarela, la gente me abucheaba", le respondía ella.

El publicista reflexionaba sobre el por qué una figura como la de él, "lo petó tanto durante tres ediciones de 'OT'. Una pregunta para la que Esther Aranda tenía respuesta y aseguraba que esto ocurría "por el morbo, la gente quería eso. La gente no quería ver a la gente como aprendía a cantar. Por eso también la productora te eligió a ti porque subías la audiencia (...) A día de hoy, nadie lo permitiría. Se te hubiera tachado de machista, de mil cosas, pero en tu defensa diré que a ti te lo permitían lo que estaban por encima tuya. Aquello era un circo. Que se permitiesen esas valoraciones a una chica de 20 años", confiesa.

La verdadera motivación de las duras críticas del publicista

Durante su charla con la exconcursante, Risto Mejide ha querido revelar su "verdadera motivación para hacer eso". "Yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas. Y se lo dije a mis productores antes de entrar. Dije si voy, voy a decir absolutamente lo que pienso y no siempre es bueno. Es verdad que después con la audiencia a mi me repercutió en ingresos y a ellos también (...) Yo tenía un objetivo y vosotros fuisteis víctimas colaterales de mi objetivo. Lo reconozco. Y para que no quede ninguna duda yo te pido disculpas de cualquier cosa que te haya podido doler lo más mínimo". No ha querido perder la oportunidad de pedirle perdón públicamente. Algo que ella ha agradecido pero ha querido dejar claro que "lo pasé muy mal. Cuando salí de OT, la gente me señalaba con el dedo y me decían que era la que canta mal. Yo no quería ir a cantar a ninguna parte".