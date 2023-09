Risto Mejide ha renovado una temporada más con ‘Got Talent’. No hay duda de que el presentador ha encontrado su sitio en el programa de Telecinco, razón por la que no resulta extraño que la cúpula haya contado de nuevo con él para dar pistoletazo de salida a una nueva temporada. Sin embargo, podría decirse que ésta no ha empezado de la mejor de las maneras para el publicista, que ha tenido que requerir la ayuda de los profesionales médicos a consecuencia de un incidente sucedido en plató.

El que fuera marido de Laura Escanes se disponía a ver la actuación de Peter y Anny, que recién llegados de Gran Canaria estaban dispuestos a "hacer algo que no se ha visto en ‘Got Talent España’” y a lo que bautizaron como “la cuna rusa”. Un número con el que el dúo tenía como objetivo el de sorprender tanto al jurado como al público y a los espectadores, algo que conseguían con creces con una serie de peligrosas acrobacias que mezclaban la fuerza y el equilibrio.

Risto Mejide, muy dolorido: "¡Me ha roto la mano!"

Cuando la actuación llegaba a su fin, Peter se acercaba a la mesa de los jueces para agradecerles su apoyo. Un momento en el que el concursante chocaba la mano de Risto Mejide con tanta fuerza que provocaba de inmediato su queja: “¡Me ha roto la mano!”, se lamentaba. Y es que, aunque en un primer momento pudiera parecer una reacción un tanto exagerada por parte del catalán, lo cierto es que el gesto de su rostro denotaba cierto dolor. Tal fue el punto de las quejas, que el servicio médico del espacio televisivo se vio obligado a irrumpir en el directo y atender al escritor para que su malestar disminuyera.

Minutos más tarde y con el ánimo más calmado, Risto tomaba la palabra para quitar hierro al asunto: “¡Casi me saca el brazo!”, exclamaba, dejando entrever que no se trata de algo por lo que tenga que preocuparse. Además, en sus redes sociales no ha hablado en ningún momento sobre el tema, lo que demuestra que se trata de una dolencia temporal y que Mejide ha podido continuar su rutina con total normalidad.

No obstante, y pese al incidente, el presentador tuvo que valorar el número de Peter y Anny. Aunque en un primer momento dijo que había visto “poca variabilidad” en su actuación y que no le había parecido “espectacular”, lo cierto es que finalmente les dio un sí e incluso les agradeció haber llevado una disciplina nueva al concurso. Una evaluación que denota que Risto ha preferido dejar a un lado el problema de la mano para centrarse en los esfuerzos del dúo por asegurar su continuidad en ‘Got Talent’.