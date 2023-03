Durante las últimas semanas, Risto Mejide se ha visto en una vorágine mediática después de que saliera a la luz su relación con Natalia Almarcha, una valenciana de 27 años de edad. Para el publicista, la diferencia de edad en una relación sentimental no es problema. Prueba de ello es que contrajo matrimonio e incluso tuvo una hija, Roma, con su ex, Laura Escanes, 21 años menor que él. A pesar de que no haya sido problema para los protagonistas, esa diferencia siempre ha estado en boca de todos y ha habido muchas opiniones respecto a ello. Una historia que se vuelve a repetir, lo que ha hecho que estallara y saliera a defender a su pareja. Sin embargo, ahora da un paso más allá y quiere darle toda la visibilidad posible gracias a su programa, que se emite en prime time.

Risto Mejide ha anunciado que, tras el visto bueno de su productora y la cadena, va a grabar un programa especial de 'Viajando con Chester' en el que se hable de la diferencia de edad y que tendrá como protagonistas a parejas reales. "Ante el aluvión de mensajes e historias que merecen ser contadas. Hemos decidido grabar un 'Chester' con parejas con diferencia de edad. Por fin su testimonio y la discriminación sufrida podrán escucharse y verse en televisión nacional. Orgulloso de este programa y de esta cadena", anunciaba a través de las redes sociales.

Laura Escanes también reflexionó sobre la diferencia de edad entre las parejas

Durante los últimos días, quien también se ha pronunciado sobre las relaciones con diferencia de edad ha sido Laura Escanes. Quiso compartir una reflexión sobre este tema, que ha sido de lo más comentado en las redes sociales. "La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. La frase de 'el amor no tiene edad', me ha costado tiempo entenderlo, pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse", escribía en su perfil de Twitter.

Unas palabras que, según muchos, estaban dirigidas a su ex, ya que llegaron días después de que Risto Mejide hablara por primera vez de su nuevo noviazgo en 'Focus', un nuevo programa de CUATRO dedicado a la diferencia de edad en las parejas. Durante su charla, confirmó que mantenía una relación con Natalia Almarcha: "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa, no voy a renegar". "Quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato. Tiene su carrera, su objetivo y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición. Tengo que ser muy respetuoso con eso, porque me va la relación en ello", continuaba diciendo al respecto.

Risto Mejide confirmó su noviazgo con Natalia Almarcha en un programa de televisión

Sobre su chica, dijo que "persigue el mismo objetivo que yo. Le gusta mucho la música, le gusta mucho leer y ya veremos lo que dure". Y volvió hacer hincapié en que a él no le importa nada la diferencia de edad entre dos personas si hay amor entre ambas. "Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga", sentenció al respecto. Ahora, quiere seguir hablando sobre este tema que tantas opiniones hay al respecto.