El Festival de Eurovisión calienta motores. Este jueves a las 22:40 arranca la segunda semifinal del certamen del que sale la representación española en la próxima edición del mítico concurso musical. La cita, que emitirá desde el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, ya tiene una clara favorita. Se trata de Rigoberta Bandini, cuya canción ‘Ay mamá’, se a convertido ya en una especie de himno feminista.

Terelu Campos, fan de Rigoberta Bandini

La canción lleva semanas sonando con fuerza, especialmente en televisión. Su melodía, de hecho, se está utilizando en numerosos programas de Telecinco para acompañar las piezas relacionadas con el legado de Rocío Jurado que próximamente sacará a la luz su hija mayor, Rocío Carrasco. La hermana de esta, Gloria Camila, ha declarado públicamente que le «encanta» el sencillo de Bandini. Al parecer, el single también le chifla a Terelu Campos. La malagueña, fan declarada de la cantante, ha llegado a hacer un alegato a favor de su canción, y esta tarde ha pedido en el ‘Sálvame Lemon Tea‘ que sea ella quien represente a España en Eurovisión 2022.

Pero, ¿quién es Rigoberta Baldini? Para muchos su nombre empieza a sonar con fuerza, pero sigue siendo una auténtica desconocida para una amplia mayoría de la audiencia. Pues bien, la artista lleva 20 años trabajando en el mundo del espectáculo. Nacida en Barcelona hace 31 años, su nombre real es Paula Ribó González. Ha desarrollado una amplia trayectoria profesional como actriz de doblaje. Ha puesto su voz al personaje de Caillou cuando era una niña y ha sido la voz española de actrices como Emma Stone, Dakota Fanning, Anna Kendrick o Emma Roberts.

También es actriz de teatro. Pero su pasión es la música. En el año 2019 lanzó In Spain we call it soledad, un éxito que se convirtió en viral en diversas plataformas de streaming. En 2021, ya bajo el pseudónimo de Rigoberta Bandini, se convirtió en uno de los fenómenos musicales del año.

La canción ‘Ay, mamá’, entre las más viralizadas de Spotify

El tema que presenta Bandini a Eurovisión es un himno feminista que se titula Ay mamá. De todos los temas que se presentan a esta preselección es el más escuchado de todos, con más de 1,2 millones de visualizaciones en su vídeo solo en YouTube. Un éxito sin precedentes para una artista que ha pasado de la noche de la mañana del anonimato a ser tendencia en el mundo de la música. Para muestra, un botón: esta semana ha acumulado ya más de tres millones de escuchas en Spotify y es la única de los 13 participantes que ha entrado en la lista de Spotify de las 50 canciones más viralizadas a nivel global.

Sin duda, parte de su triunfo se lo debe a Mediaset. Que su pegadizo tema gaya sonado en los vídeos promocionales de la docuserie de Telecinco en los que Rocío Carrasco homenajea a su madre recuperando sus enseres ha ayudado mucho a promocionar su canción. Ella misma ha reconocido no dar crédito aún a todo lo que le está pasando. «Me escribió una amiga preguntándome por esto, y no lo sabía. Es muy fuerte, no paran de ponerla en la cadena», ha dicho en declaraciones al portal ‘Vertele’.

Bandini no solo está feliz y agradecida de que Telecinco haya usado su single mil y una veces. Además, es fan de Rocío Carrasco, cuyo testimonio sobre la violencia vicaria apoya por completo. Cree que es «necesario” seguir “apoyando” su voz porque «representa muchas voces». Y se ha mostrado muy identificada con su relato: «Su historia me conmueve, estoy al cien por cien con ella, y que la canción forme parte de su historia me pone muy contenta».

Rigoberta Bandini, la gran favorita de la audiencia

Este viernes, Televisión Española retransmite desde el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm la segunda semifinal del certamen del que sale la representación española en la próxima edición de Eurovisión. En esta ocasión es el turno para Xeinn, Marta Sango, Javiera Mena, Rigoberta Bandini, Rayden y Sara Deop. Gonzalo Hermida, por su parte, muestra su candidatura a través del videoclip de su balada ‘Quién lo diría’, después de dar positivo en COVID-19. Una vez que los candidatos presenten sus canciones, el jurado profesional, el público y un jurado demoscópico, -una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas-, eligen a los cuatro candidatos que logran un pase para la gran final del sábado.

