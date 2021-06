Al hablar del malagueño, el colaborador ha pedido que no se banalice «con los sentimientos» y el presentador le ha respondido: «No cuela».

Este martes, Kiko Matamoros ha vuelto a pronunciarse sobre los efectos que ha tenido el documental de Rocío Carrasco en Antonio David Flores. Según el colaborador, la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha servido para que el malagueño haga autoexamen sobre la manera en la que se ha relacionado con sus hijos durante los últimos 25 años.

«Está absolutamente triturado, está hundido y se plantea si podía haberlo hecho mejor. Le ha pedido perdón a sus hijos y sus hijos le han dicho que es posible que no haya hecho las cosas del todo bien y que quieren estar a su lado. Ha hecho una revisión de lo que ha sido su actuación. Sé que su hija le ha aceptado el perdón y le ha dicho que no se preocupe, que va a estar a su lado», contaba este fin de semana en ‘Viva la vida’. En la mesa de debate de ‘Sálvame’ recordaba cómo se encuentra su excompañero: «Ha pedido perdón a sus hijos, aunque ha matizado que estas disculpas no son con respecto a Rocío Carrasco sino por lo que haya podido afectar a los niños».

Kiko Matamoros: «Antonio David le ha pedido perdón a su hija»

Además, apuntaba también que Rocío ha aceptado las disculpas de su padre y le ha entendido. «Me consta que a su hija le ha pedido perdón, a sus dos hijos, pero me consta que ha sido con su hija. Le han crecido las dudas porque él estaba muy seguro de que todo lo ha hecho correctamente y que sacarlos en una portada era una manera de sostener a sus hijos. Cuando de repente te ponen delante del espejo y opina todo el mundo, hay cosas que te producen rechazo y cosas que te llegan», decía.

«Él ha entrado en un estado donde ha llegado a cuestionarse a sí mismo y es muy probable que haya habido cosas que no haya hecho bien. A lo mejor pensaba que era mejor padre de lo que ha sido«, apuntaba. Jorge Javier Vázquez mostraba su recelo ante la conducta de Antonio David: «¿Alguien cree que es una estrategia?».

«Él no sabía que yo tenía esta información, pero me ha parecido noticioso y no le perjudico haciéndolo público», detallaba Matamoros. «Su hija le ha dicho: ‘Vale, papá, sé que lo que has hecho lo has hecho pensando que era lo mejor». Entonces, el presentador replicaba: “No, no…”. El madrileño se quejaba: «No sé por qué vivís instalados en el negacionismo”. Y el de Badalona le reprochaba: “Pretendes que tengamos empatía y compasión con la otra parte, vienes con esa vocecita de María Teresa de Calcuta”.

Jorge Javier, a Kiko Matamoros: «Me gusta cabrearte»

Matamoros se defendía alegando que él lleva escuchando esas voces “tres meses” y Jorge Javier le decía: “No cuela Kiko, no cuela”. Su colega le contestaba: “Lo que yo no hago es deshumanizar a una persona. Yo he hablado mal de mi padre en un plató y me he arrepentido y le he pedido perdón a mi hermano y a mi padre. Y ese señor lo ha hecho».

“No te sulfures ¿eh?”, le pedía Jorge Javier. «No me gusta que se banalice con ciertas cosas porque hablo de sentimientos», replicaba el colaborador. El aludido le decía: “No quiero banalizarlo, solo me gusta sacarte un poco de quicio… Me gusta mucho cabrearte”. Tras el corte de publicidad, Jorge Javier Vázquez le preguntaba a su compañero si estaba bien y le decía: “Me gusta mucho cabrearte”. Este se cuestionaba: “¿Yo por qué voy a estar cabreado?”.

Desde que arrancó la docuserie de Rocío Carrasco, Kiko Matamoros se ha mostrado a favor de Antonio David Flores y ha puesto en duda muchos de los testimonios de la hija de Rocío Jurado. Esto le ha costado severas críticas de sus compañeros, en especial por parte de Carlota Corredera, quien se ha enfrentado en varias ocasiones con él en los platós. La de Vigo no ha dudado en tacharlo de «negacionista» y le ha echado en cara que no haya visto ninguno de los episodios del programa de Carrasco. «Que no hayas tenido la curiosidad, las ganas de aprender, de superar nuestras propias ignorancias de superar nuestras propias ignorancias con la violencia de género y sobre todo, que tú has sido una persona que has sido una mala madre y una mala persona… Yo de alguien que he dicho algo así, por lo menos tendría la curiosidad de saber cuál es su verdad», la ha dicho.