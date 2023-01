Que te pase algo parecido junto a la persona correcta. Esto es lo que todavía aplaude una reportera del programa ‘Más vale tarde’ llamada Taciana Díaz, quien todavía no se puede creer que estuvo a punto de morir atragantada. Ha sido ella misma la que ha contado el tremendo susto que se llevó tras grabar un reportaje para La Sexta junto a su compañero cámara. «Aquí estoy en el restaurante que casi morí. Estoy disfrutando de mi segunda vida», comenzó diciendo en directo. No se lo podía creer y es que una camarera del local había sido quien le había salvado la vida.

Una pesadilla con final feliz

Todo ocurrió cuando ambos habían terminado de grabar unas imágenes. Los dueños del local les invitaron a picar un poco de pulpo, sin imaginar que un trozo se le quedaría atascado. Al parecer, por las prisas del momento no masticaron bien y se empezó a atragantar hasta tal punto que era incapaz de respirar. «Mi compañera Marina me daba golpes en la espalda, pero no podía respirar, pero no hacía nada. Me decía que bebiera agua, pero no pensaba en hacerlo, solo quería respirar. No podía», asegura la reportera. «Salí del reservado para ver si había algún médico en la sala, ya me estaba poniendo morada. Apareció por detrás mi salvadora», recuerda la periodista.

En ese instante, Iria, una de las camareras fue hacia ella y es que tenía claro qué hacer en un momento de esta índole. Había aprendido a hacer la maniobra de Heimlich cuando estuvo en las Fuerzas Armadas con tan solo 18 años y desde entonces jamás lo ha olvidado. «¡Me acabas de salvar la vida. Cuando expulsé ese trozo de pulpo pude volver a respirar y a vivir», aseguró la periodista. La camarera y ahora también héroe recibió una formación que no sabía que acabaría necesitando y que ahora copa titulares.

Aunque si te pillara solo una situación similar debes darte un golpe fuerte contra algo para poder expulsarlo, lo que aprendimos gracias a este directo fue cómo actuar si a alguien que tenemos cerca le sucede algo similar. Debes abrazar a la otra persona por detrás y dar un golpe seco en la boca del estomago, el cual a la periodista le salvó la vida.