Están a punto de cumplirse dos semanas del inicio de ‘Gran Hermano VIP 8’, y sin embargo, las emociones entre sus concursantes ya están a flor de piel. En la casa de Guadalix ya hay varios grupos y todos los participantes tienen a sus personas de confianza. Es por ello que también han comenzado a surgir los primeros rifirrafes entre ellos, el último protagonizado por Luca Dazi y Albert Infante.

Ya en su vídeo de presentación, Albert Infante dejó constancia de que es una persona queer, con género fluido y que responde tanto al pronombre de “él” como “ella”, siendo preferible este último. Tanto es así, que en sus redes sociales ha sido bautizado como “Infanta Gitana”. Y aunque es cierto que una gran parte de sus compañeros han respetado su identidad, en una discusión con Luca Dazi el que fuera concursante de ‘MasterChef’' se ha referido al influencer como “chico-chica” con un tono de mofa que no ha pasado por alto el propio Albert: “Relajadito. Chico o chica, a mí de esas maneras no me lo dices”, le respondía.

La disputa comenzaba cuando se daba a conocer que los nominados habían recibido la propuesta de adivinar quién era el menos votado y hacerse así con 200 euros del premio final con una condición: la de no contárselo a nadie. Álex Caniggia, Karina, Luca y Zeus tenían la posibilidad de llevarse una parte del bote si acertaban y guardaban discreción. Por su parte, Laura Bozzo ha creído firmemente que ha sido Dazi quien se lo ha contado a Oriana Marzoli y ha roto el pacto, lo que ha provocado el enfado inmediato del aspirante a cocinero.

Luca Dazi, en la cuerda floja de 'Gran Hermano VIP'

Esta escena, no ha tardado en reproducirse en redes sociales y cada vez son más los espectadores que han pedido la expulsión inmediata de Luca Dazi. Y es que, tanto la comunidad LGTBIQ+ como el resto de la audiencia han coincidido en que el tiktoker se ha aprovechado de la situación para atacar duramente a Albert: “Desde el primer día lo vi y dije: ‘NO ES TRIGO LIMPIO’. Tener dinero y privilegios y no vivir la disidencia te convierte en una persona sin escrúpulos y menos humana, incluso siendo del colectivo. A la vista está, a la mínima ya ha saltado a reírse de Albert por su identidad”, ha apuntado la drag Estrella Extravaganza en su cuenta de Twitter.

Pero ella no ha sido la única que ha salido en defensa de Infante. También ha hecho lo propio el activista Tigrillo: “La falta de empatía y el hecho de querer hacerse ver más ‘normal’ mediante el hecho de atacar a personas que la sociedad ve como menos ‘normales’ sigue haciéndote parecer una mierda de persona, independientemente de si lo hace alguien de fuera del colectivo o de dentro”. Sea como fuere, y teniendo en cuenta que hoy se emite ‘Límite 48 horas’ de ‘Gran Hermano VIP’, son muchas las personas que esperan que el programa dé la noticia de la expulsión de Luca antes de que sea la audiencia la que tenga la última palabra el próximo jueves.