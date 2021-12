La emisión de ‘El último viaje de Rocío Jurado’ ha sido todo un acontecimiento. El homenaje televisivo que ha hecho Rocío Carrasco a su madre ante millones de espectadores de Telecinco ha revolucionado a la legión de fans de la cantante, así como a quienes desde hace meses siguen de cerca el culebrón familiar surgido a raíz del polémico documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Como suele pasar en este tipo de ocasiones, los usuarios de las redes sociales han emitido sus valoraciones sobre el programa, producido por La Fábrica de la Tele y emitido en el horario habitual de ‘Sálvame’. Para una amplia mayoría, el «show» ha sido «vergonzoso», «lamentable», un gesto que demuestra tener «poca vergüenza». Los más críticos han juzgado que exponga las pertenencias de Rocío Jurado para ganar dinero con ello.

Pero no todo han sido comentarios negativos. A los simpatizantes de Rocío Carrasco les ha encantado verla emocionada desempolvando los vestidos más emblemáticos de la artista. O llorando al rememorar cómo fueron los últimos días de vida. O escucharla hablar sobre lo importante que su madre era para ella. Y lo mucho que sigue lamentando su pérdida. «Gracias, Rocío Carrasco, por darnos este bonito homenaje», ha escrito una internauta.

Un homenaje a Rocío Jurado muy comentado en las redes

Durante cuatro horas, en riguroso directo, el público ha sido testigo del traslado de los enseres de ‘la más grande’ desde el almacén donde estaban guardados hasta un polígono industrial en Boadilla del Monte. Todo un «show» para el que la productora no ha escatimado en medios. Un helicóptero, 10 puntos en directo, un ramillete de colaboradores en el plató y un destacado plantel de artistas -entre ellos, India Martínez, Miguel Poveda o Marta Sánchez– para interpretar sus grandes éxitos. Han sido algunos de los momentazos de la gala, en los que las redes han ardido con los personajes protagonistas: Rocío Jurado y Rocío Carrasco.

Es de su hija,y puede hacer lo que quiera,en un bonito homenaje hacia la más grande Rocío Jurado,gracia Rocío Carrasco por darnos este bonito homenaje — Mariuccia (@Mariuccia1959) December 14, 2021

También se ha convertido en ‘trending topic’ en Twitter la hermana de Rocío Carrasco, Gloria Camila. Esta ha respondido de manera tajante a su compañero Joaquín Prat, quien la ha criticado por no estar presente en el homenaje a su madre. «Aquí la única que está cobrando por esto es Rocío Carrasco», se ha lamentado la hija de Ortega Cano en el programa de Sonsoles Ónega. La joven ha reconocido que como espectadora le ha gustado el especial en tributo a su madre: «Me parece precioso, bonito, no puedo decir nada feo de los vídeos o los recuerdos».

Sin embargo, como hija y como hermana no está de acuerdo con que su hermana haya enseñado los recuerdos de su madre sin haber consultado a nadie. Ella ni siquiera sabía de la existencia de estos 18 contenedores que han estado ocultos y cerrados bajo llave durante 13 años. «Gloria Camila no tiene obligación alguna de contestar ni gratis y no gratis, a un programa que se LUCRA de contar mentiras y de hacer daño a la gente Quienes se están lucrando de la intimidad de una señora muerta, es Carrasco, la FabricaDeLaTele, tus jefes, tu y toda esa cloaca», ha escrito un usuario de Twitter. Entre sus detractores, ha habido quien ha sentenciado su actitud con Rociíto: «No soporto a Gloria Camila va de mosquita muerta y es más mala y retorcía, le tiene una rabia y una envidia a Rocío, que no puede con ella». Las redes, ya se sabe, son un crisol de opiniones.